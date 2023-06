A Venezia visione immersiva per aggiornare Google Maps

(ANSA) - VENEZIA, 15 GIU - Venezia è una delle quattro città a livello globale dove è in corso la nuova visualizzazione immersiva, la funzione di Google Maps ottimizzata dall'intelligenza artificiale, che, attraverso l'unione di miliardi di immagini di street view e immagini aeree, permette di creare una visione realistica e multidimensionale delle città, facendo vivere da remoto la presenza in città.

La visualizzazione immersiva sarà disponibile anche nelle città di Firenze, Amsterdam e Dublino, e si espanderà pure a più di 500 punti di riferimento iconici di città di tutto il mondo, inclusi alcuni monumenti nelle città italiane di Milano, Roma e Pisa. Inoltre, per esplorare e muoversi in modo più intuitivo durante le vacanze estive, Google Maps si aggiorna con le Indicazioni a colpo d'occhio per gli spostamenti a piedi, in bicicletta e con i mezzi pubblici, e con gli aggiornamenti della scheda recenti, per rendere ancora più facile l'utilizzo e la navigazione da desktop. (ANSA).