Scarichi e filtri irregolari, sequestrato cantiere navale

La Polizia ambientale della Guardia costiera di Chioggia (Venezia), assieme all'Arpav, ha scoperto e sequestrato un cantiere navale che era sprovvisto delle autorizzazioni ambientali per lo scarico dei reflui e delle emissioni atmosferiche.

Il cantiere, che occupa una superficie di 18.000 metri quadrati, e che svolge soprattutto manutenzione di imbarcazioni di lusso, avrebbe scaricato gli scarti delle lavorazioni in un corso d'acqua adiacente all'impianto, senza alcun trattamento. I gas prodotti dalla verniciatura all'interno del capannone, alto 5 metri, sarebbero stati emessi senza autorizzazioni e garanzia di trattamento e filtraggio.

Il titolare del cantiere è stato denunciato per reati ambientali, con il sequestro di tutti gli scarichi non autorizzati e dell'impianto di filtraggio del gas. La Procura della Repubblica di Rovigo ha chiesto e ottenuto la convalida del sequestro preventivo, finché non verranno ottenute le autorizzazioni di legge (ANSA).