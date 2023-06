Donna uccisa a Treviso, in corso ispezioni dei Ris

I carabinieri del Reparto investigazioni scientifiche (Ris) di Parma e del Comando provinciale di Treviso stanno svolgendo in queste ore, su disposizione della Procura della Repubblica di Treviso, ispezioni su immobili e veicoli sequestrati pochi giorni fa a Franco Battaggia, l'imprenditore di Arcade (Treviso) indagato per omicidio in relazione alla morte di Anica Panfile.

La donna, 31 anni, venne trovata priva di vita sul greto del fiume Piave, a Spresiano (Treviso), e fu vista l'ultima volta tre giorni prima nei pressi dell'abitazione di Battaggia con cui, lo stesso giorno, si era incontrata per questioni legate ad un precedente rapporto di lavoro.

Sul posto è presente anche il sostituto procuratore Valeria Peruzzo, titolare dell'inchiesta. (ANSA).