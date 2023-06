Stop ai puzzle dell'Uomo Vitruviano, società ignora la sentenza

(ANSA) - VENEZIA, 13 GIU - Lo sfruttamento dell'immagine dell'Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci è al centro di un contenzioso tra le Gallerie dell'Accademia di Venezia, che lo conserva, e la società tedesca Ravensburger che lo usa per i puzzle benché il Tribunale di Venezia, con un'ordinanza, il 17 novembre 2022, abbia stabilito l'inibizione dell'uso commerciale Si tratta di una sentenza innovativa in Italia riferita, appunto, alla tutela di una celebre opera d'arte che farà sicuramente giurisprudenza. Ma Ravensburger e le due società collegate non tengono conto della causa persa contro le Gallerie e, nonostante quanto è stato stabilito dai magistrati lagunari, continua a commercializzare i suoi puzzle del disegno leonardesco sulle proporzioni dl corpi umano anche online. La società ha agito in controffensiva, aprendo, a sua volta, una lite giudiziaria contro l'Accademia a Stoccarda che verrà discussa il prossimo 20 luglio. (ANSA).