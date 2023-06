Legambiente sul Po in Veneto, il fiume è in salute

(ANSA) - ROVIGO, 13 GIU - Il fiume Po, quanto a presenza di escherichiacoli, risulta in salute in Veneto. Inoltre rispetto ai dati rilevati l'anno scorso la risalita del cuneo salino, causata dalla lunga crisi siccitosa, non si è verificata con la stessa intensità.

E' quanto emerso dalla seconda tappa oggi a Occhiobello (Rovigo) per l'equipaggio di Operazione Fiumi, la campagna di citizen science e ambientalismo scientifico di Legambiente realizzata grazie al supporto tecnico di Arpav e per l'edizione 2023 in collaborazione con Coop Alleanza 3.0 e Anvi Veneto (l'Associazione regionale dei Consorzi di bonifica) e con il partner tecnico Strada Srl.

I primi dati disponibili che Legambiente presenta oggi sono relativi alla presenza di batteri fecali, un parametro ricercato per verificare il livello di depurazione delle acque e la presenza di eventuali picchi di inquinamento dovuti a scarichi non autorizzati o sversamenti illegali. Secondo i dati raccolti da Legambiente nei 6 punti monitorati, considerato il solo parametro di escherichia coli, il Po è risultato in salute.

(ANSA).