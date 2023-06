Jesolo rifiuta revoca cittadinanza a Mussolini, Anpi insorge

(ANSA) - JESOLO (VENEZIA), 13 GIU - Il Comune di Jesolo (Venezia) non intende revocare la la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini e respinge al mittente la richiesta avanzata dall'Anpi il 25 aprile scorso.

L'amministrazione della spiaggia veneziana si giustifica sottolineando che quella onorificenza, come riferiscono i quotidiani locali, è un atto storico che non può essere giustificato con i parametri del presente, non si può cancellare tutto quello che è stato fatto nel periodo fascista. E per non dare adito ad equivoci il Comune rimarca di riconoscersi nei principi della Costituzione "e non ha bisogno di ulteriori azioni che hanno un puro valore di spot".

Jesolo non è il solo comune italiano ad aver trattato la questione: alcuni hanno optato per la revoca come, ad esempio, Bergamo, Napoli, Modena, Arezzo e Matera, in altri non ha avuto seguito come Brescia, Ravenna, Oristano e Bologna. (ANSA).