Il Restauro dei Giardini Reali di Venezia vince in Ue

Il progetto di rinascita dei Giardini Reali di Venezia è tra i vincitori degli European Heritage/Europa Nostra Awards, i riconoscimenti promossi dalla Commissione europea e dalla federazione pan-europea Europa Nostra per riconoscere le iniziative più meritevoli per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale dell'Ue.

I giardini abbandonati di epoca napoleonica nel cuore della città lagunare sono stati riportati a nuova vita grazie ai lavori di restauro promossi dalla Venice Gardens Foundation.

I vincitori saranno celebrati proprio a Venezia il 28 settembre, in occasione del Vertice europeo sul patrimonio culturale 2023, organizzato da Europa Nostra con il sostegno della Commissione. "Premiando questi risultati, ribadiamo anche il nostro fermo impegno a proteggere il nostro patrimonio culturale comune, perché è vitale per il nostro senso di appartenenza come cittadini e comunità d'Europa", ha dichiarato il vicepresidente della Commissione Ue, Margaritis Schinas.

