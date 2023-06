Contro le mafie sei moduli di studio per le scuole superiori

È stata presentata questa mattina dalla Camera di Commercio di Venezia-Rovigo la quinta edizione del percorso sulla lotta e sensibilizzazione contro le mafie dedicata agli istituti di scuola secondaria superiore per il prossimo anno scolastico 2023 - 2024.

Il percorso, dal titolo "L'altra economia: legalità, impresa e ambiente. Incontri di sensibilizzazione per la lotta alle mafie e alla criminalità organizzata", rientra nell'ambito del Protocollo d'intesa firmato dalla sezione regionale dell'Albo nazionale gestori Ambientali, Libera e Unioncamere Veneto.

Il percorso si svilupperà in sei incontri da due ore ciascuno che tratteranno le seguenti tematiche: "I fondamenti per una libera economia: concorrenza, rispetto delle regole, rispetto dei contratti di lavoro quale contrasto alla penetrazione del fenomeno mafioso in Veneto; "Il ruolo delle Camere di Commercio e gli strumenti proposti per la lotta alla criminalità; la ricerca sulla presenza e la percezione delle mafie e della corruzione nel nostro Paese e la fotografia della realtà veneta"; "La crescita imprenditoriale in specifiche realtà territoriali"; "Fare impresa rispettando l'ambiente: adempimenti, strumenti, criticità"; "Ambiente: focus su ecomafie" a cura di Libera e "Ambiente: focus economia circolare".

"La Sezione Regionale dell'Albo Gestori Ambientali - dice Massimo Zanon, presidente della Camera di Commercio di Venezia Rovigo - grazie ai protocolli sottoscritti, si pone quale punto di riferimento per le iniziative di legalità, economico e ambientale. E con essa anche la Camera di commercio ricopre tale ruolo".

"Sistema politico-istituzionale e sistema economico - aggiunge Mario Pozza, presidente di Unioncamere del Veneto - devono quindi interagire, con l'ausilio delle forze dell'ordine, per attuare un'opera diretta di prevenzione, difesa e salvaguardia della società da sistemi non consoni e coerenti alle leggi, tutelando governance, economia e gestione dell'ambiente". (ANSA).