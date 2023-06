Coniugi rapinati in casa nella notte nel trevigiano

Una coppia di settantenni è rimasta vittima, la scorsa notte, a Villorba (Treviso) di un gruppo di rapinatori che, secondo la ricostruzione dei fatti riferita ai carabinieri, si sarebbero introdotti in casa forzando una finestra a piano terra.

Sorpresi dal proprietario, gli sconosciuti avrebbero minacciato i coniugi costringendoli a rimanere nella camera da letto, per allontanarsi poco dopo con denaro e preziosi del valore di alcune migliaia di euro. Non si registrano per loro conseguenze fisiche. (ANSA).