Tra Verona e Vicenza Tav pronta entro il 2026 con fondi Pnrr

(ANSA) - VICENZA, 12 GIU - "Entro il giugno 2026 contiamo di ultimare i lavori della Tav nel lotto compreso da Verona sino alle porte di Vicenza, quindi in tempo per usufruire dei finanziamenti Pnrr". E' questo l'annuncio dato oggi dal Commissario Straordinario per la Tav Vincenzo Macello, parlando a Vicenza con i giornalisti, a margine di un incontro nella sede della Provincia, in cui ha incontrato i sindaci del territorio per analizzare i temi riguardante la realizzazione del lotto della linea ferroviaria alta capacità/alta velocità Verona-Vicenza. "I cantieri stanno procedendo molto velocemente - ha precisato Macello - attualmente siamo al 32% di quello che è l'avanzamento fisico dei lavori, quindi siamo contenti di come stiamo procedendo". Al vertice presente, tra gli altri, anche la vicepresidente della Regione Veneto Elisa De Berti, il prefetto Salvatore Caccamo, il presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin e i rappresentanti delle forze dell'ordine.

