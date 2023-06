Stevanato Group, nuova multifiala farmaceutica Vertiva

Stevanato Group Spa, azienda quotata a New York e fornitore a livello mondiale di soluzioni per il contenimento e la somministrazione di farmaci, ha presentato Vertiva, l'ultima versione del suo sistema brevettato On-Body Delivery System (Obds), ideato per permettere il passaggio dall'iniezione basale a quella in bolo, adatto a un'ampia gamma di terapie sottocutanee.

Consiste in una capsula monouso dotata di una tubofiala Iso da 3 millilitri pre-riempita e precaricata, e in un controller multiuso, che offre potenziali vantaggi in termini di sostenibilità e convenienza. Queste due parti comunicano attraverso un meccanismo di azionamento magnetico brevettato. Il dispositivo può adattarsi a diversi profili e può consentire la somministrazione di farmaci a piccole molecole e biologici.

Con il dispositivo Vertiva la tubofiala viene precaricata e sigillata nella capsula durante l'assemblaggio, consentendo al paziente di poter beneficiare di un inizio di trattamento semplificato. In questo modo è possibile effettuare le somministrazioni più comodamente a casa, e le opzioni di connettività di Vertiva si possono prestare alle applicazioni sanitarie digitali. Dopo il trattamento, la capsula e il controller possono essere separati più facilmente, permettendo il riutilizzo di quest'ultimo e riducendo così l'impatto ambientale dei componenti elettronici. (ANSA).