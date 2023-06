Sarà intitolato a Guido Petter edificio Psicologia a Padova

Verrà intitolato a Guido Petter, docente dell'Università di Padova, accademico e maestro per generazioni di psicologi italiani, l'edificio di "Psicologia 3" del Centro Congressi dell'Ateneo patavino. La cerimonia si terrà il 15 giugno prossimo, con gli interventi della rettrice Daniela Mapelli, di Barbara Carretti, presidente della Scuola di Psicologia, e dei figli Anna e Franco.

Guido Petter (1927-2011) ha contribuito a fondare la facoltà di psicologia di Padova, e fu il primo direttore dell'allora Istituto di Psicologia dell'età evolutiva. Ha contribuito significativamente alla diffusione di una cultura psicologica nelle scuole e tra gli insegnanti e del pensiero di Jean Piaget in Italia, anche con numerose ricerche sui temi dello sviluppo cognitivo, della psicologia dell'adolescenza, della genitorialità e della psicologia dell'educazione.

Autore di romanzi per ragazzi, si è ispirato ai suoi ricordi di partigiano, con storie basate sul rifiuto della violenza, dell'ingiustizia e dell'intolleranza ideologica. Nel periodo delle lotte politiche degli anni '70 in Italia, contrapponendosi a qualunque forma di sopruso, venne aggredito nel suo studio l'8 maggio 1978, e il 14 marzo 1979 avrà le mani spaccate a sprangate. Nel 2005 fu insignito della Medaglia d'Oro del Presidente della Repubblica per i Benemeriti della cultura e dell'arte. (ANSA).