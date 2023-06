Il Verona resta in A, Zaffaroni ' una salvezza miracolosa'

"È una salvezza miracolosa. A gennaio nessuno pensava che il Verona potesse mantenere la categoria. La squadra, i ragazzi, lo staff hanno avuto la forza di crederci sempre: è stata la chiave per riuscire a fare un cammino del genere. Non abbiamo mollato anche quando ci davano per spacciati, è un gruppo dalla grande forza morale". Così Marco Zaffaroni, allenatore dell'Hellas Verona e artefice della salvezza raggiunta ieri nello spareggio contro lo Spezia, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1. Partita della svolta? "Sicuramente le prime due dopo la pausa, il pareggio contro il Torino e la vittoria contro la Cremonese. Per la classifica che avevamo, erano due partite che non potevamo sbagliare, il distacco dalle altre sarebbe diventato enorme. Quei due risultati ci hanno convinto che la salvezza fosse possibile".

Futuro Zaffaroni? "Non voglio essere diplomatico, ma sono stati dei mesi pazzeschi dal punto di vista del lavoro e della tensione, non abbiamo avuto un secondo per pensare a quello che sarà. Dopo qualche giorno di riposo, poi parleremo anche di questo argomento".

"Quando sono arrivato il 3 dicembre - ricorda il tecnico del Verona - ho trovato dei ragazzi con grande voglia e uno staff tecnico affiatato che stava già facendo un lavoro eccezionale, nonostante non arrivassero i risultati. Durante la sosta abbiamo fatto anche un gran lavoro dal punto di vista fisico, decisivo per la rincorsa. Prima di questa stagione, il Verona veniva da tre anni eccezionali. Quest'anno ha avuto una partenza un po' così, la cosa confortante è che c'è uno zoccolo duro. Poi si sono affacciati dei giovani interessantissimi come Sulemana, Coppola, Terracciano, Doig o la rivelazione Hien, che sembra un veterano ma è solo un classe 1999. Ci sono tanti ragazzi di prospettiva su cui la società può contare". Chiusura con una domanda sul simbolo del Verona: "Se devo fare un nome direi Darko Lazovic, ma non posso non citare Faraoni e Veloso: tutti ragazzi che sono lì da tanto, fanno parte del gruppo storico, ci tengono tantissimo al Verona. Sono degli esempi all'interno dello spogliatoio". (ANSA).