Aci, 1000 Miglia 2023 torna a Verona martedì 13 giugno

(ANSA) - VERONA, 12 GIU - La 1000 Miglia 2023 tornerà a Verona il prossimo martedì 13 giugno in piazza Bra, grazie allo sforzo condiviso dell'Automobile Club Verona in collaborazione con il Comune di Verona. La kermesse tornerà nel centro della città a due anni dall'ultima volta. Il passaggio da Verona sarà uno dei momenti più attesi della prima tappa della 1000 Miglia 2023 che condurrà i concorrenti a Cervia-Milano Marittima. In piazza Bra il percorso prevederà l'ingresso dei concorrenti da via Roma. All'accesso in piazza Bra sarà allestito un portale celebrativo, mentre i concorrenti si fermeranno brevemente sul Liston per il controllo a timbro previsto dal programma ufficiale. Le vetture proseguiranno poi la sfilata intorno ai giardini, passeranno poi davanti a Palazzo Barbieri dove sarà posto un secondo arco celebrativo. Svolteranno quindi a destra tornando verso via Roma, poi transiteranno sotto all'orologia della Bra e proseguiranno la loro corsa verso Bovolone.

L'Automobile Club Verona allestirà per partners, istituzioni e vip, due aree lounge in piazza Bra per assistere al passaggio da zona privilegiata, mentre gli appassionati, il pubblico e i veronesi potranno assistere gratuitamente al grande spettacolo del passaggio sia in Bra sul perimetro dell'allestimento sia lungo le strade attraversate. Le vetture arriveranno con questo percorso: Via Stanga, Via Croce Bianca, Corso Milano, Via Vittime Civili di Guerra, Via Porta San Zeno, Piazza Corrubio, Via Scarsellini, Via San Giuseppe, Rigaste San Zeno, Via San Zeno in Oratorio, Largo Don Bosco, Corso Castelvecchio e quindi Via Roma e Piazza Bra. Dopo il timbro l'uscita sarà da Corso Porta Nuova, Viale Piave, Via Tombetta, Via Campagnol di Tombetta e poi Via Legnago direzione San Giovanni Lupatoto per Bovolone. Il programma prevede l'arrivo delle prime vetture in Bra alle 14 con il Ferrari Tribute to 1000 Miglia, mentre dalle 15 circa inizieranno ad arrivare le auto della Freccia Rossa. La lista di vetture ammesse conta oltre 400 equipaggi con 74 esemplari che hanno preso parte alla 1000 Miglia di velocità disputata tra il 1927 e il 1957. (ANSA).