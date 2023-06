Stazione Venezia evacuata per un falso allarme bomba

(ANSA) - VENEZIA, 11 GIU - Momenti di tensione stamane alla stazione ferroviaria di Venezia per l'allarme sulla presunta presenza di un ordigno, rivelatosi poi infondato. Le misure di sicurezza e precauzione hanno costretto le autorità a far evacuare dalla stazione i passeggeri in attesa, mentre sul posto giungevano gli artificieri e venivano fermati i treni lungo la linea Venezia-Mestre.

Un'ora dopo, accertato che non c'erano pericoli, l'allerta è rientrata, il traffico ferroviario è ripreso, e la stazione di Santa Lucia è tornata ad affollarsi di viaggiatori. (ANSA).