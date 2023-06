Italiana morta nell'incendio di una casa a Bruxelles

Una giovane italiana, Anna Tuzzato, 29 anni, originaria di Fiesso d'Artico (Venezia), è morta nell'incendio di una casa a Etterbeek, alle porte di Bruxelles. Il rogo si era sviluppato sabato mattina. I vigili del fuoco hanno trovato il corpo nell'appartamento al terzo piano della palazzina. Nelle ore successive c'è stata l'identificazione della vittima, e la notizia è stata comunicata ai familiari in Italia. Anna Tuzzato lavorava da due anni a Bruxelles come responsabile della comunicazione di una Ong. Secondo le prime ricostruzioni, Anna Tuzzato potrebbe essere morta nel sonno, asfissiata dal denso fumo che ha avvolto l'appartamento, al secondo, non al terzo piano, come appreso inizialmente. Le fiamme, sviluppatesi in una cucina al pian terreno, hanno raggiunto rapidamente la parte alta della palazzina, avvolgendo il piano superiore, dove viveva la ragazza veneta. Una velocità di propagazione aiutata anche dalla presenza di molti mobili in legno.

L'ambasciata d'Italia a Bruxelles in stretto raccordo con la Farnesina segue con la massima attenzione la vicenda dell'italiana morta nell'incendio di una casa a Etterbeek, alle porte di Bruxelles, e sta prestando ogni assistenza ai familiari della connazionale deceduta, si apprende alla Farnesina.