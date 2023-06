Parte da Piave e Livenza l'operazione fiumi di Legambiente

(ANSA) - MILANO, 10 GIU - E' partita dal Piave e dalla Livenza la terza edizione dell'Operazione fiumi di Legambiente, che si avvale del supporto tecnico di Arpa Veneto, della collaborazioune di Coop Alleanza 3.0 e Anbi e del supporto tecnico di Strada srl.

Sono 110 le indagini microbiologiche svolte il mese scorso, che hanno riguardato la ricerca di escherichia coli (che permette di capire lo stato di depurazione delle acque), di cloropirifos, un insetticida ad ampio raggio, e di glifosate un erbicida. La relazione completa sarà presentata a fine anno ma già oggi a San Donà di Piave, in provincia di Venezia, sono stati presentati i dati riguardanti l'escherichia coli. Sette i punti esaminati nel Piave, che sono risultati tutti balneabili, cinque quelli della Livenza due dei quali, nel Tregiviano, con livelli alti: uno, Gorgo al Monticano, supera di poco i 500 MPN/100ml mentre un secondo a Motta di Livenza con 1119 MPN/100ml oltrepassa il limite standard di qualità delle acque indicato da ARPAV.

"Sono solo 2 su 12 i punti critici con la presenza di batteri fecali, considerando entrambi i fiumi il dato sembra indicare un generale miglioramento" ha commentato Francesco Tosato portavoce della campagna di Legambiente convinto che si debba comunque tenere alta l'attenzione. "Campanello d'allarme - ha aggiunto Valeria Polo, Presidente di Legambiente Veneto Orientale - anche per la salinità dei due fiumi che, oltre ai picchi della foce, presenta dati da osservare a San Donà di Piave e nel medio Livenza. Se nella Piave il dato è, purtroppo, storico non è così per la Livenza".

"L'acqua è fonte di vita ed è nostro dovere come comunità proteggerla, preservando fiumi e mari dall'inquinamento e dalla contaminazione degli habitat e in questo Coop Alleanza 3.0 - ha spiegato la presidente di zona Soci Veneto Orientale Irina Drigo - è da sempre impegnata al fianco di chi come Legambiente dedicata tutte le sue energie a questa attività". (ANSA).