465 multe mai pagate, sequestrata auto da vigili a Verona

(ANSA) - VERONA, 10 GIU - Record per un automobilista che a Verona ha collezionato 465 verbali, mai pagati, per divieti di sosta e accessi Ztl e corsie bus. Coì la Lancia Y, intestata a un cinese che risulta sconosciuto ad una residenza in provincia di Padova, è stata rimossa in attesa che il proprietario vada a recuperarla per la notifica dei verbali. Questo è uno dei dati emerso negli ultimi giorni nel contrasto nella città scaligera agli accessi abusivi alla zona a traffico limitato da parte della Polizia Locale. che ha sfruttato i sistemi di videosorveglianza e a Giano, il sistema informativo. Inoltre sono stati predisposti dal Comando servizi specifici in via San Michele alla Porta dove 73 automobilisti privi del permesso accedevano alla ZTL senza titolo nelle ore serali, in una sola settimana. Molto più gravi le conseguenze per 14 automobilisti che sono entrati in Ztll contromano in via Frangini e via Nizza.

Per loro 167 euro di sanzione e 4 punti decurtati dalla patenti che in due casi sono diventati 8 perchè neopatentati.

Dall'1gennaio sono stati già notificati 42.132 verbali per violazione alla circolazione in zona a traffico limitato privi di autorizzazione. (ANSA).