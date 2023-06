Gardaland, porte aperte fino alle 23 da giugno a settembre

Si intitola "Gardaland Night is Magic" l'evento estivo che, da sabato 17 giugno e fino a domenica 10 settembre, prolunga l'apertura del parco divertimenti di Castelnuovo del Garda (Verona) fino alle ore 23:00.

Tra le attrazioni, "Fuga da Atlantide" in occasione del ventesimo anniversario, si rifà il look: nelle notti di Gardaland sarà avvolta da proiezioni, fasci di luce ed effetti speciali di video mapping "Underwater" con la riproduzione delle profondità del mare. Dalle ore 22:00, poi, appuntamento con il nuovo "Neptune Night Show", show luminoso che, partendo dal portale di Fuga da Atlantide fino alla discesa più iconica dell'attrazione, celebrerà l'incontro tra Nettuno, dio delle acque e sua sorella Vesta, divinità del fuoco, con percussioni ad acqua, led ed effetti di fuoco.

Al Teatro della Fantasia arriva un nuovo show, "Magico Me"; in area Hawaii, musiche, balli tradizionali e acrobazie grazie al nuovo show "Waikiki Hula".

Attesa per il Gardaland Summer Festival in programma sabato 8 luglio, una notte dedicata al divertimento e alla musica con ospiti del panorama musicale nazionale in una discoteca all'aperto fino all'una di notte. (ANSA).