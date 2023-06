Fine vita, dal Veneto ok a richiesta di suicidio assistito

(ANSA) - VENEZIA, 09 GIU - In Veneto arriva per la seconda volta, senza ostruzionismi, il "via libera" da parte dell'azienda sanitaria regionale e dal Comitato etico ad una richiesta di verifica delle condizioni per poter accedere al "suicidio medicalmente assistito". Lo annuncia la segretaria dell'Associazione Luca Coscioni, Filomena Gallo. (ANSA).