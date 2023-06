Cinque arresti in blitz antidroga nel Vicentino

Bltiz antidroga della Guardia di Finanza in uno stabile di Arcugnano (Vicenza), con cinque arresti. Sono state sequestrate 600 dosi di eroina, cocaina, crack e marijuana, recuperati 12 mila euro in contanti e sette computer rubati in alcune scuole del vicentino.

L'operazione della Guardia di Finanza di Vicenza è scattata nella giornata di mercoledì 7 giugno, in azione anche due unità cinofile. Le indagini, iniziate dopo alcune segnalazioni dei residenti, hanno poi portato a scoprire che gli spacciatori si spostavano dalla provincia al centro del capoluogo per raggiungere i clienti. (ANSA).