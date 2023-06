Zaia, 'candido il Veneto a progetti strategici sul Pnrr'

"Sul Pnrr ho dato disponibilità a candidare la Regione Veneto a realizzare progetti strategici, non solo per il nostro territorio, ma anche con ricadute a livello nazionale".

Lo afferma il presidente regionale Luca Zaia, dopo l'incontro con il ministro Raffaele Fitto a Roma.

"Siamo un modello d'efficienza - commenta Zaia - abbiamo messo a terra i progetti Pnrr assegnati, con la Regione a fungere anche da 'controllo di gestione' per tutti gli enti locali coinvolti. In Veneto abbiamo la possibilità di gestire, al meglio, anche maggiori progettualità: cosa che ho riferito al ministro ed al governo", conclude. (ANSA).