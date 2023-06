La notte dell'arte torna a colorare la città di Venezia

L'arte torna a colorare la notte veneziana con la 12/a edizione di Art Night Venezia, in programma sabato 17 giugno, nella consueta collocazione nella terza settimana di giugno. L'iniziativa, ideata e coordinata dall'università Ca' Foscari in collaborazione con il Comune di Venezia, è stata presentata stamane presso la sede lagunare di Ca' Dolfin.

La manifestazione, da tempo entrata nel calendario delle Notti dell'arte europee, vede crescere le istituzioni culturali coinvolte: quest'anno saranno 124, a fronte delle 115 del 2022, e offriranno ai visitatori esperienze culturali, visite, spettacoli, ed eventi. Come di consueto, l'accesso a tutti siti di Art Night sarà gratuito. Si partirà alle ore 18 presso il cortile principale di Ca' Foscari, con la tradizionale inaugurazione e i saluti istituzionali. Per domenica 18 giugno, è invece confermato l'appuntamento con la tradizionale colazione, che quest'anno diventa 'arcobaleno', nella sede dell'ateneo di San Sebastiano.

Nella sede principale di Ca' Foscari ci sarà spazio per la musica, le visite guidate nelle sale espositive pensate per famiglie con figli al seguito, e la performance 'Duck test (cherry)' del visual artist Sergey Kishchenko, artista interdisciplinare che realizza installazioni e progetti di ricerca su larga scala. Gli avventori potranno fruire gratuitamente delle esposizioni della Galleria internazionale d'Arte Moderna di Ca' Pesaro e Palazzo Fortuny del circuito dei Musei Civici, così come delle mostre alla Collezione Peggy Guggenheim, alla Biblioteca Marciana e, spostandosi in terraferma, alla retrospettiva su Emilio Vedova al Museo del '900 - M9 di Mestre. (ANSA).