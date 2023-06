A Vicenza Possamai avvia 'consultazioni' per la nuova giunta

Verrà resa nota prevedibilmente a metà della prossima settimana la nuova giunta comunale di Vicenza. A dare l'annuncio oggi è stato il sindaco Giacomo Possamai, nel corso di una conferenza stampa durante la quale ha anche precisato come intende procedere.

"La costruzione della nuova giunta - ha spiegato - non sarà un atto solitario. Intendo avvalermi della libertà che la legge e la scelta dei cittadini mi riservano, ma voglio anche che la squadra di governo rifletta al meglio le attese della città. E in particolare che l'architettura della giunta sia la più efficace per poter dare risposta alle domande della città.

L'obiettivo non è discutere i nomi degli assessori però discutere l'impianto, in particolare le priorità e gli assetti.

Per fare un esempio, da sempre le categorie economiche chiedono che cultura e turismo debbano andare assieme perché sono due temi che si trainano tra loro".

"Da giovedì a sabato - ha poi detto Possamai - dedicherò un tempo importante al confronto con i rappresentanti dei tre grandi fronti che ho deciso di consultare, ossia il mondo socio-economico, i vertici tecnici della struttura comunale e le forze della mia maggioranza. A tutti chiederò indicazioni e suggerimenti sulle priorità, e sulla modalità con cui strutturare nel modo più efficace - ha concluso - le deleghe e i referati della nuova giunta". (ANSA).