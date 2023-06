Matteo Lena nuovo Ceo di Diesel per il Nord America

Diesel, brand del gruppo Otb, annuncia la nomina di Matteo Lena quale nuovo Ceo per il Nord America. Il manager, che vanta oltre 20 anni di esperienza nel settore della moda e del lusso, assume l'incarico da oggi.

Prima di approdare in Diesel, Lena è stato senior vice president brand manager americas e precedentemente Senior Vice President Retail North America in Giorgio Armani Corp. Inoltre, ha ricoperto ruoli manageriali internazionali in Benetton e Geox. E' laureato all'Università di Torino in Business administration.

"Siamo felici - commenta Renzo Rosso - di accogliere Matteo Lena, un manager di grande esperienza internazionale, in Diesel.

Matteo avrà il compito di sfruttare ancora di più il grande potenziale del mercato nord-americano, dove Diesel affonda le sue radici globali". (ANSA).