Giornalisti: addio a Marchiori, pilastro della cultura in Fvg

(ANSA) - PORDENONE, 05 GIU - È morto questa mattina, a 54 anni, Lorenzo Marchiori, cronista del Gazzettino di cui è stato, per anni, responsabile delle pagine culturali per le edizioni del Friuli Venezia Giulia. Combatteva da tempo contro un tumore.

Lascia la moglie, Lucia, due figli in tenera età, i fratelli Vittorio e David. Originario di Mestre, Marchiori era stato assunto nel quotidiano del Triveneto nel 1993. Dopo una brevissima permanenza nelle redazioni di Treviso e di Rovigo, si era trasferito a Udine e, successivamente, a Pordenone. Notevole il suo impegno per la promozione della cultura, non solo sulle colonne del quotidiano: ha collaborato per anni con i principali festival del Friuli Venezia Giulia, da Pordenonelegge a Vicino/Lontano. (ANSA).