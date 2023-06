Salone Venezia, presentata la decima 'Hospitality Challenge'

Giunge alla decima edizione la "Venice Hospitality Challenge", regata che si terrà sabato 14 ottobre nelle acque della laguna di Venezia, e che è stata presentata in Arsenale, all'interno del palinsesto del Salone Nautico Venezia.

Riservata ai soli maxi yacht, è l'unica regata al mondo che si disputa interamente nelle acque interne di una città ed è una felice sintesi fra lo spirito marinaro veneziano e l'impegno nel testimoniare l'immagine dell'ospitalità della Serenissima.

L'evento coinvolge l'alta hotellerie veneziana, al suo fianco fin dalla prima edizione.

"Abbiamo fatto molta strada dal 2014 - ha detto Mirko Sguario, presidente dello Yacht club Venezia e ideatore della manifestazione -, in 10 anni siamo passati da sette hotel veneziani a una partecipazione più che raddoppiata, grazie anche alla collaborazione del Comune di Venezia e al supporto di Vela spa". Per il direttore di Vela spa e del Salone nautico, Fabrizio D'Oria, si tratta di "una manifestazione che cresce e che trova la sua naturale cornice proprio al Salone.

L'amministrazione ha sempre sostenuto la Venice Challenge ma il Salone ne è voluto diventare partner perché gli eventi di qualità che si sposano con il mare devono trovare spazio in questo contesto". (ANSA).