Fioretto donne, Favaretto vince in Coppa del mondo a Tbilisi

(ANSA) - ROMA, 03 GIU - Martina Favaretto ha vinto la prova individuale della tappa di Coppa del Mondo di fioretto femminile a Tbilisi. È il secondo successo stagionale per la veneta che si ripete, dopo la vittoria a febbraio al Cairo, in una competizione valida per la qualifica olimpica individuale a Parigi 2024, in attesa della prova a squadre di domani.

Favaretto è entrata in zona medaglia con l'ampia vittoria sulla giapponese Miyawaki, superata per 15-2, poi in semifinale, contro la n.2 del mondo, la francese Thibus, ha vinto 15-11. In finale, la prova capolavoro contro la tedesca Sauer, che aveva conquistato il GP di Shangai di 15 giorni fa, una vittoria senza storia per 15-4.

Si è fermata nel turno per entrare nella "top 8" la prova di Alice Volpi ed Erica Cipressa rispettivamente nona e decima classificata. Domani la terza ed ultima giornata di gare in Georgia, con la prova a squadre che vedrà il quartetto azzurro, numero 1 del ranking, composto da Martina Batini, Martina Favaretto, Francesca Palumbo e Alice Volpi. (ANSA).