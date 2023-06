Covid, in Veneto 1.006 nuovi casi e 14 morti in una settimana

(ANSA) - VENEZIA, 03 GIU - Sono 1.006 i nuovi casi di Covid-19 registrati ufficialmente nell'ultima settimana in Veneto, e 14 sono stati i decessi. Dall'inizio della pandemia in regione vi sono stati 2.728.260 contagi e 16.885 morti.

Gli attuali positivi sono 15.787, 600 in meno rispetto a sabato scorso. Negli ospedali scende l'occupazione dei posti letto, con 742 ricoveri in area non critica (-41) e 23 (-5) in terapia intensiva. (ANSA).