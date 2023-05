Scoperte false fatture per oltre 7 milioni di euro

(ANSA) - LENDINARA, 31 MAG - Un'operazione contro le frodi fiscali, con ramificazioni oltre il Veneto, è stata conclusa dai Finanzieri del Comando Provinciale di Rovigo. Le indagini, compiute dalla Tenenza di Lendinara e dal Gruppo di Rovigo, si sono protratte per quasi due anni e hanno consentito di ricostruire un sistema fraudolento nell'ambito del quale operavano imprese con sede legale nelle province di Rovigo, Vicenza, Verona, Mantova e Brescia. Apparentemente attive nei settori del commercio di condizionatori, pallet e materiale elettrico e ferroso, le aziende risultavano in realtà prive di sede operativa, di magazzini, di mezzi e di forza lavoro oltre che gestite da persone senza alcuna esperienza imprenditoriale.

Si trattava di 'cartiere', imprese fittizie che secondo la ricostruzione investigativa, avevano il compito di emettere false fatture di vendita nei confronti di aziende, che in tal modo beneficiavano di notevoli vantaggi fiscali, e che venivano formalmente pagate con sistemi tracciati ma di fatto le somme sborsate venivano restituite in contanti, generando così grossi movimenti di valuta.

Diverse le tecniche utilizzate per creare crediti di imposta: in un primo tempo, le imprese compiacenti si sarebbero interposte fittiziamente nell'acquisto di condizionatori provenienti dall'estero - principalmente Est Europa - a vantaggio di un'importante impresa che, grazie alle cessioni sottocosto, avrebbe ottenuto merci a prezzi concorrenziali; in seguito, l'attività si sarebbe concretizzata nella cessione, solo cartolare, di pallet, di materiali ferrosi e, marginalmente, di materiali elettrici a vantaggio di altre imprese più piccole.

In tutti i casi individuati, le cessioni sarebbero state messe in atto esclusivamente al fine di garantire vantaggi fiscali ai destinatari delle fatture. Complessivamente sono state accertate fatture false per oltre 7 milioni di euro, denunciati gli amministratori di diritto e di fatto delle 12 società coinvolte per i reati di false dichiarazioni fiscali mediante emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. (ANSA).