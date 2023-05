Consorzio camerale t2i, 4 milioni di fatturato nel 2022

Il consorzio t2i (Trasferimento tecnologico e innovazione) società partecipata dalle Camere di commercio di Treviso-Belluno Dolomiti, di Verona e di Venezia-Rovigo, ha raggiunto un fatturato di oltre 4 milioni di euro, stabile rispetto all'anno precedente, mentre salgono rispettivamente a 7.158 e 1.211 le aziende e i partner europei con cui ha lavorato dal 2014, anno della sua fondazione.

I dati sono stati presentati oggi dal presidente, Giorgio Zanchetta, e dal direttore generale, Roberto Santolamazza, aggiungendo che nel corso dell'anno sono stati erogati 175 corsi, con 1.707 ore di formazione, coinvolgendo nelle attività formative 469 aziende per un totale di 777 dipendenti.

Per quanto riguarda il supporto alle startup, l'incubatore certificato t2i si conferma anche nel 2022 il primo di carattere pubblico, riferito al sistema camerale veneto, con 60 imprese incubate, 11 nuove idee di impresa realizzate. I colloqui di orientamento forniti sono stati 456, e 327 le ore di consulenza personalizzata per l'avvio di nuove imprese, con sette aspiranti imprenditori che hanno potuto usufruire dell'accesso al finanziamento, per un capitale erogato di oltre 150.200 euro.

In aumento anche i dati relativi all'attività dei laboratori Cert, presso i quali nel 2022 sono stati emessi 6.115 certificati di taratura dal laboratorio metrologico (+17% sul 2021) e analizzati 6.200 campioni di vino dal laboratorio chimico (+7% sul 2021).

"Nonostante le difficoltà che hanno caratterizzato il 2022 - ha rilevato Zanchetta - t2i ha continuato a ricoprire un ruolo chiave per il territorio, quale promotore di una vera cultura dell'innovazione in logica Esg, oltre che come punto di riferimento per il tessuto produttivo e per lo sviluppo del capitale umano del Nordest". (ANSA).