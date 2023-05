Al Salone di Venezia Ferretti presenta Wallywhy 150

(ANSA) - VENEZIA, 30 MAG - Sono dieci le barche di Ferretti Group che verranno esposte nella cornice dell'Arsenale di Venezia per il Salone Nautico 2023, capitanate dalla presentazione del "Wallywhy 150".

Lo yacht Wallywhy è caratterizzato da aree esterne senza precedenti e in particolare da un ponte superiore esteso, che offre uno spazio riparato equivalente a quello di uno yacht di 40 metri. Al fianco del Wallywhy 150, Ferretti Group esporrà una selezione di barche in rappresentanza di quattro dei suoi sette brand: Ferretti Yachts 720, Ferretti Yachts 580, Ferretti Yachts 500; Riva 68' Diable, Riva 56' Rivale, Riva Mare; Pershing 9X e Pershing 7X; Custom Line Navetta 30.

"Il Salone Nautico di Venezia - dice Alberto Galassi, Ceo di Ferretti Group - l'abbiamo visto nascere e diventare grande, non solo come esposizione più importante del Mediterraneo Orientale ma come appuntamento di cultura nautica che i nostri armatori e amici aspettano per tutto l'anno. E mi fa un immenso piacere che anche gli altri grandi gruppi nautici italiani si siano accorti della importanza e delle opportunità legate a questo evento di assoluto rilievo internazionale". (ANSA).