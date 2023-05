Intesa tra Gdf e Comune Peschiera per vigilanza sui fondi Pnrr

E' stato firmato stamani a Verona, tra il comandante provinciale della Guardia di finanza Vittorio Francavilla e il sindaco di Peschiera del Garda (Verona), Maria Orietta Gaiulli, un accordo a livello locale finalizzato a rafforzare nel territorio gardesano il sistema di prevenzione e contrasto ad attività illecite nel programma Next Generation Eu.

Presente alla stipula anche Alessandro Laguidara, comandante del gruppo di Villafranca di Verona, reparto competente sull'area.

Con l'accordo odierno - che resterà in vigore fino al completamento del Pnrr e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026 - si aggiunge un ulteriore tassello affinché l'opportunità rappresentata dalle ingenti risorse assegnate nell'ambito del Pnrr possa dispiegarsi in maniera efficiente, corretta e tempestiva sul territorio della provincia scaligera in una cornice di legalità e sicurezza a salvaguardia di cittadini, imprese e lavoratori.

Francavilla ha manifestato apprezzamento per la sempre più ampia cornice di collaborazione istituzionale tra la Guardia di finanza e le amministrazioni comunali, un prezioso supporto affinché le ingenti risorse finanziarie stanziate dall'Unione Europea non vengano sottratte illecitamente alla collettività.

(ANSA).