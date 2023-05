Chiazza verde a Venezia, nessuna ipotesi viene esclusa

(ANSA) - VENEZIA, 29 MAG - Nessuna ipotesi è esclusa sullo sversamento di una sostanza tracciante usata in idraulica, la fluorosceina, nell'acqua a Venezia che ha provocato il fenomeno dei canali color verde. Il fenomeno iniziato intorno alle 9.30 di ieri si è concluso intorno alle 14:00, con il cambio della marea in laguna. Stamane a Venezia si è tenuto un tavolo tecnico in Prefettura, con i rappresentanti di tute le forze dell'ordine, dei Vigili del fuoco, della Capitaneria e dell'Agenzia per l'ambiente del Veneto (Arpav), e mentre si attendono gli esiti degli ultimi esami si è deciso di varare una serie di dispositivi di sicurezza a tutela della città e, trattandosi di questioni relative all'acqua, anche per controllare in modo più deciso il traffico acqueo che provoca il grave fenomeno del moto ondoso. Le indagini, che sono state affidate alla Polizia locale, hanno dimostrato che il prodotto colorante può essere acquistato tranquillamente sul web, e che una modesta confezione da 250 grammi e sufficiente a produrre l'effetto visto ieri. Una persona che ne versa un cucchiaino, non vedendo l'esito immediatamente può scioglierne una dose eccessiva, provocando un effetto come quello avvenuto ieri.

