Al Salone Nautico di Venezia la mostra Muve Yacht Projects

La Fondazione Musei Civici di Venezia sarà presente al Salone Nautico presso l'Arsenale di Venezia, dal 31 maggio al 4 giugno, con la quarta edizione della mostra Muve Yacht Projects che si svolgerà all'interno della tesa 99 dell'Arsenale.

L'esposizione presenterà i lavori selezionati tramite il Bando internazionale per la selezione di studi e progetti di barche per navigazione sostenibile, promosso da Fondazione Musei Civici di Venezia, congiuntamente al Comune di Venezia e Vela spa, in collaborazione con le principali istituzioni ed enti cittadini.

"L'obiettivo di questo concorso - sottolineano il sindaco Luigi Brugnaro e la presidente Muve, Mariacristina Gribaudi - è quello di promuovere la sostenibilità ambientale nel settore nautico, incoraggiando la progettazione e la costruzione di imbarcazioni innovative e flessibili. Siamo profondamente convinti che il futuro della navigazione sia improntato alla sostenibilità e alla responsabilità ambientale ed siamo quindi orgogliosi di sostenere iniziative come questa che promuovono la ricerca e l'innovazione nel settore".

Inoltre, verrà affiancata all'esposizione dei progetti selezionati nell'ambito del bando la presenza dei migliori progetti provenienti da un'Università italiana selezionata dal Comitato nell'ambito del Muve Yacht Project Academy Lab. Sempre nell'ambito dell'Academy Lab, verranno presentati i prototipi di imbarcazioni sviluppati dai team studenteschi del Polito Sailing Team, gruppo studentesco del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale - Politecnico di Torino, dell'Audace Sailing Team del Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell'Università degli Studi di Trieste e del Mètis Vela Unipd, il team velico dell'Università degli Studi di Padova. (ANSA).