Al Salone Nautico di Venezia tante attività ludico-sportive

La quarta edizione del Salone Nautico di Venezia sarà anche palcoscenico di molte attività ludico-sportive ed esibizioni per grandi e piccoli, in cui si potrà scoprire il mare e la secolare arte navale della Serenissima.

Nello specchio d'acqua del rio delle Galeazze, per tutta la durata del Salone, dal 31 maggio al 4 giugno, i visitatori potranno mettersi alla prova in diversi sport remieri, tra cui voga alla veneta, vela, canoa, kayak, dragon boat e altri. Le attività avranno luogo tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 19.00. L'organizzazione è a cura di Associazione Velica Lido, Diporto Velico Veneziano, Prospect&Sail asd, e Polo Nautico di Punta Sangiuliano asd, che comprende Canottieri Mestre asd, Circolo della Vela Mestre asd, Circolo Velico Casanova, e Gruppo Sportivo Voga Veneta Mestre.

Sulle acque del rio anche le gondole dell'Associazione Gondolieri Venezia, pronte ad offrire passeggiate a bordo dell'imbarcazione più famosa e amata al mondo. Le passeggiate in gondola saranno possibili tutti i giorni dalle 10.30 alle 12.30, e dalle 15.00 alle 18.30.

Il 31 maggio e il 3 e 4 giugno spazio invece alle dimostrazioni di salvataggio in acqua, con la partecipazione della "Maria" del Carnevale 2023, Beatrice Raffael. Molteplici saranno le esibizioni di salvataggio a cui si potrà assistere: con unità cinofile e in fase di formazione, moto d'acqua da soccorso, gommone da soccorso, tavola da surf, soccorso sanitario, soccorso tecnico con tavola spinale e soccorso multiplo con soccorritori acquatici. Le dimostrazioni si svolgeranno nel rio delle Galeazze alle 11-00, 15.30 e 17.30, e al Bacino di carenaggio medio alle ore 12.00, 14.30 e 16.30.

L'attività è a cura di Fisa Venezia, Società Nazionale Salvamento Sezione Mestre e Unità Cinofile Guardia Costiera Ausiliaria, Dog Rescue - Water World.

Per gli appassionati di nautimodellismo, in Bacino medio di carenaggio, sabato 3 giugno alle 10.30, alle 14.00 e alle 17.00 si potrà assistere a dimostrazioni di imbarcazioni a propulsione elettrica e barche a vela radiocomandate, che daranno vita anche a regate ad inseguimento con virate e cambi direzione. Per grandi e bambini le esibizioni di foil elettrici a motore e surf elettrici, tutti i giorni dalle ore 10.30 in poi.

Nell'ambito delle attività Dogaressa Kids, nell'area del sommergibile Dandolo sarà possibile giocare, fare amicizie ed esperienze alla scoperta delle tradizioni veneziane, con una squadra di educatrici sportive qualificate a disposizione dei piccoli visitatori del Salone Nautico. A terra verrà inoltre posizionato un sandolo, imbarcazione tradizionale veneziana che farà provare l'esperienza della voga ai bambini, a cui si aggiungerà un divertente percorso ginnico e di sopravvivenza. In acqua ci sarà invece a disposizione un Dragon Boat. Le attività si svolgeranno ogni giorno dalle ore 10.30 alle 19.00; i laboratori sono gratuiti con posti per ogni turno limitati.

