Cerbiatto finisce nel torrente, salvato dai vigili del fuoco

(ANSA) - CORTINA, 27 MAG - Un cerbiatto di pochi giorni, che era finito nel torrente Bigontina a Cortina d'Ampezzo , è stato salvato dai vigili del fuoco. Il piccolo ungulato, probabilmente giunto dal bosco vicino, è ruzzolato nel tratto del Bigontina rafforzato recentemente con sponde in pietra verticali, che l'animale non riusciva a risalire. Una squadra del distaccamento dei pompieri della cittadina ampezzana è intervenuta lungo il torrente con un'autoscala e personale Saf (Speleo Alpino Fluviale) per trarre in salvo lil cerbiatto, immobilizzato, issato fino a terra e subito liberato dai vigili del fuoco in un prato adiacente. Il cucciolo è stato subito di preso in custodia da mamma cerva, rimasta sempre nei pressi della zona del salvataggio. (ANSA).