Von der Leyen, 'l'Italia è un importante motore del Bauhaus Ue'

"L'Italia ha risposto al nuovo Bauhaus europeo con un entusiasmo straordinario. Oltre cento partner e amici del nuovo Bauhaus europeo sono italiani, compresi l'ateneo che ci ospita oggi in questi bei locali e l'organizzazione Venice Urban Lab. L'Italia è un importante motore del nuovo Bauhaus europeo e un'infinita fonte di ispirazione e innovazione per il nostro movimento". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen intervenendo ad un evento dedicato al Bauhaus europeo alla Biennale di Venezia.

"Ci sono due isole di fronte al Canal Grande: San Basilio e Santa Marta. Quest'area inizialmente era abitata da pescatori e dalle loro famiglie. Nelle notti d'estate, i pescatori si ritrovavano sulle rive, grigliavano pesce, chiacchieravano fino a tardi e attiravano gente da tutta Venezia. Questo spazio, però, finì per essere occupato da fabbriche e magazzini, per poi venire abbandonato nel secolo scorso. Oggi sta riprendendo vita.

Questo ateneo, insieme a Ca' Fòscari, al Comune e all' Autorità portuale, ha aderito a un progetto denominato BoSS (Bauhaus of the Seas Sails), uno dei primi sei progetti dimostrativi nell'ambito del nuovo Bauhaus europeo. E, di fatto, San Basilio e Santa Marta sono rinati. State creando nuove residenze studentesche, nuove attività economiche incentrate sulla pesca sostenibile e nuovi spazi pubblici per riconnettere quest'area alla laguna. Grazie al progetto BoSS potrete ripristinare il legame naturale tra la città e il porto", ha raccontato von der Leyen.

"Ora vi porterò via dalla laguna per un momento, fino alle belle montagne che si riescono a vedere da Venezia quando il cielo è limpido. In Südtirol/Alto Adige, alcune associazioni locali, insieme alla provincia e all'Università di Bolzano, hanno creato un laboratorio del nuovo Bauhaus europeo denominato 'Bauhaus delle montagne'. Stanno riunendo persone provenienti da contesti diversi: architetti e agricoltori, scultori e scienziati, designer e Dj. E stanno lavorando insieme a nuove idee per l'ambiente edificato nelle zone alpine. Stanno esplorando le possibilità offerte dal legno. Stanno organizzando mostre d'arte ad alta quota. Stanno pianificando abitazioni sostenibili e a prezzi accessibili per giovani professionisti. Si tratta di un'esperienza che parte dalla base e porta lo spirito del Bauhaus", ha ancora spiegato von der Leyen. "Infine, dopo il mare e le montagne, ecco la frontiera. Non mi riferisco soltanto alla frontiera tra paesi, ma anche a quella tra la civiltà umana e la natura. La terza storia arriva da un piccolo villaggio chiamato Topolò. Perso nei boschi al confine tra Italia e Slovenia, il villaggio era quasi del tutto abbandonato, fino a quando alcuni giovani artisti e architetti hanno iniziato a trasferircisi, decisi a preservare l'antica bellezza del luogo. Anziché costruire edifici nuovi, hanno trasformato le case vuote del villaggio in spazi condivisi in cui poter lavorare insieme, mangiare insieme, creare insieme. L'intero villaggio è diventato la loro casa comune. E per questo, l'anno scorso, hanno vinto il premio del nuovo Bauhaus europeo", ha concluso la presidente della Commissione.