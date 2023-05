Resti anziana a Verona, figlio si presenta alla Polizia locale

(ANSA) - VERONA, 26 MAG - Si è presentato spontaneamente in mattinata presso la delegazione dei Vigili di quartiere di Borgo Milano, a Verona, il figlio della donna di 86 anni il cui corpo è stato scoperto in stato di decomposizione in un'abitazione della città.

Il cadavere, trovato dalla stessa Polizia locale ieri, sarebbe rimasto abbandonato per circa sei anni, durante i quali il figlio avrebbe regolarmente riscosso la pensione della madre.

L'accesso all'abitazione è stato avallato dal procuratore della Repubblica facente funzioni Bruno Bruni e dal sostituto Alberto Sergi, e subito dopo erano scattate le ricerche del figlio. (ANSA).



