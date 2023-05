Barche elettriche, motonautica, vela, Salone Venezia è sport

(ANSA) - VENEZIA, 26 MAG - Regate in laguna, sfide motonautiche, gare per barche con motore elettrico. Il Salone Nautico di Venezia (31 maggio-4 giugno) sarà anche un catalizzatore per tante manifestazioni sportive sull'acqua.

Campi di gara, per la vela e la barche elettriche, saranno gli specchi d'acqua dell'Arsenale e del Lido. La grande motonautica sarà protagonista con la 70/a edizione del Raid Motonautico Internazionale Pavia-Venezia, che torna dopo lo stop dello scorso anno dovuto, alla scarsità d'acqua del fiume Po. Le regate per le barche a vela vedranno i momenti clou con 6/o campionato italiano Microclass, la Regata delle Repubbliche Marinare, che avviene in parallelo alla famosa sfida remiera, e con la Salone Nautico Cup. Inoltre, durante il Salone Nautico sarà presentata la Venice Hospitality Challenge, regata che si disputerà ad ottobre nelle acque del Bacino San Marco. Non manca l'appuntamento con lo Sci Voga.

Le manifestazioni per imbarcazioni elettriche, nel segno della sostenibilità, inizieranno giovedì 1 giugno con le gare di manovrabilità dedicate alle aziende italiane e straniere che espongono al Salone. Nel bacino acqueo dell'Arsenale a partire dalle ore 10.00 si terrà la prova di Slalom e a seguire, alle 11.00, la divertente E-Ballerina, dove i partecipanti si sfideranno cimentandosi in coreografie con la propria barca accompagnati dalla musica prescelta. Il pomeriggio, alle 17.30, partirà dall'Arsenale la scenografica sfilata delle barche elettriche, la E-Regatta organizzata da Assonautica di Venezia, con un percorso nella città storica di Venezia attraverso il meraviglioso Canal Grande. (ANSA).