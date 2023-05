A Venezia evento finale del progetto Interreg su porti turistici

Si concluderà nel corso della quarta edizione del Salone Nautico di Venezia, il progetto di cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia Framesport ("Framework initiative fostering the sustainable development of adriatic small ports"), con una conferenza finale che ripercorrerà la genesi, gli obiettivi e i risultati raggiunti.

L'evento, intitolato "For a sustainable development of Adriatic small ports" si terrà il 31 maggio presso l'auditorium del Cnr Ismar, alla Tesa 104 dell'Arsenale, e sarà aperto al pubblico.

Dopo l'apertura a cura di Pierpaolo Campostrini, direttore di Corila capofila del progetto, si succederanno nel corso della conferenza i referenti del programma Interreg Italia-Croazia, le autorità di alcuni dei territori italiani e croati coinvolti nel progetto che presenteranno la loro esperienza e punto di vista, legato al ruolo del settore nautico e del turismo ad esso associato come promotori di sviluppo locale.

Seguirà una tavola rotonda dove saranno illustrate alcune delle azioni pilota sviluppate nell'ambito del progetto e si discuterà delle ricadute concrete che queste hanno avuto su territorio e imprese. L'evento si concluderà con la presentazione del nuovo approccio strategico per lo sviluppo sostenibile dei porti turistici dell'Adriatico e dell'innovativo portale digitale sviluppato nell'ambito del progetto (framesport.eu). (ANSA).