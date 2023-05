Volotea, al via il nuovo collegamento Venezia-Asturie

(ANSA) - VENEZIA, 25 MAG - Volotea, la compagnia aerea low-cost delle piccole e medie città europee, inaugura oggi il collegamento esclusivo in partenza da Venezia alla volta di Oviedo. Il volo sarà disponibile con 2 frequenze settimanali (ogni lunedì e giovedì). Venezia e Oviedo accorciano così la distanza che le separa: raggiungere la città spagnola diventa ancora più rapido, grazie ai voli resi disponibili dal vettore.

Con questa nuova destinazione salgono a 21 i collegamenti totali da e per il Marco Polo, 7 in Italia e 14 all'estero.

Per la prossima stagione estiva, oltre ai 20 collegamenti - fra Italia, Grecia, Francia e Spagna - già attivi, i passeggeri in partenza da Venezia avranno una scelta in più: potranno organizzare una vacanza alla volta di Oviedo, una meta di grande appeal turistico, porta d'ingresso per visitare il Principato delle Asturie, una delle regioni più belle e accoglienti di tutta la Spagna. "Siamo lieti di poter finalmente inaugurare il volo Venezia-Oviedo - ha commentato Valeria Rebasti, international market director di Volotea. - Grazie a questa nuova rotta, i passeggeri in partenza dal Veneto potranno raggiungere, con grande facilità e in totale comfort, il capoluogo asturiano, e rimanere incantati dall'arte e dal suo patrimonio storico, oltre che dalle meraviglie naturalistiche offerte dai paesaggi lussureggianti della 'Spagna Verde', come quelli del Parco Nazionale dei Picos de Europa. Allo stesso tempo, i viaggiatori spagnoli potranno decollare agevolmente verso Venezia, e approfittare di questa nuova tratta per ammirare le meraviglie senza tempo che la città è da sempre in grado di offrire".

Presso lo scalo di Venezia sono disponibili 21 rotte, 7 in Italia (Cagliari, Catania, Lampedusa, Napoli, Olbia, Palermo e Pantelleria), 6 in Grecia (Atene, Karpathos, Mykonos, Santorini, Skiathos e Zante), 6 in Francia (Bordeaux, Lille, Lione, Marsiglia, Nantes e Nizza) e 2 in Spagna (Bilbao e Oviedo-Novità 2023). (ANSA).