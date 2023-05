Teatro: Vassallo celebra Calvino nel centenario nascita

(ANSA) - PADOVA, 25 MAG - Il centenario della nascita di Italo Calvino sarà celebrato dalla rassegna Musikè con uno spettacolo teatrale nel quale Alessio Vassallo, accompagnato al clarinetto da Mirco Ghirardini, porterà in scena venerdì 26 maggio la lettura musicata di brani tratti da Marcovaldo (ovvero Le stagioni in città). L'appuntamento è al Teatro Aldo Rossi di Borgoricco (ore 21), in provincia di Padova.

Musikè è una rassegna di musica, teatro, danza promossa e organizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

Quello che viene proposto in prima nazionale da Alessio Vassallo è un omaggio al libro forse più letto di Calvino, le venti novelle di Marcovaldo che raccontano l'Italia del boom economico, con una critica alla civiltà industriale, da un lato, ma , dall'altro, anche all'idea di un ritorno alle origini.

