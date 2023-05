Sorsi d'autore, lirica e cultura nelle Ville Venete

(ANSA) - VENEZIA, 25 MAG - Quattro tra le più belle Ville Venete per altrettanti appuntamenti con la musica lirica, la cultura e l'enogastronomia, declinati sulle opere protagoniste al Festival dell'Arena, che compie quest'estate i 100 anni di storia.

E' il programma, con inizio il 28 maggio e chiusura il primo luglio, di Sorsi d'Autore, iniziativa promossa da Regione del Veneto, Istituto Regionale per le Ville Venete, Fondazione Aida, Associazione Ville Venete e Das Difesa Legale.

Villa Cà Vendri, Villa Cordellina Lombardi (affrescata dal Tiepolo), Villa Brandolini D'Adda,, e Villa Widmann Rezzonico Foscari, saranno i luoghi d'eccellenza che ospiteranno le quattro serate, che vedranno Michele Serra, Serena Dandini, Oscar Farinetti in dialogo con Dario Vergassola, Luca Telese e Luca Sofri.

Apre la rassegna, domenica 28 maggio (ore 20) Villa Ca' Vendri, con una sfilata di costumi d'epoca e un concerto di arie d'opera in occasione della 100'/edizione dell'Arena Opera Festival. Coreografici costumi, arie, duetti e ouverture da Aida, Tosca, Rigoletto, La Traviata, eseguiti dal vivo da artisti della Fondazione Arena. Gli indossatori che incarneranno i ruoli iconici delle opere non saranno professionisti della passerella, ma bensì cittadine e cittadini comuni, che si sono candidati sul sito www.fondazioneaida.it. (ANSA).