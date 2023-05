Record dell'export extra Ue per industria vicentino

(ANSA) - VICENZA, 25 MAG - Record nelle esportazioni nell'area extra Ue per l'industria vicentina che registra un valore di +23% rispetto al pre-Covid e quasi +50% rispetto al pre-Lehman Brothers.

E' quanto emerge dai dati elaborati e resi noti da Confindustria Vicenza e riferiti al primo trimestre 2023. "Fatto 100 l'export extra Ue nel 2007, prima della caduta di Lehman Brothers e della conseguente crisi economica - spiega un nota dell'associazione berica - l'indice delle esportazioni delle imprese vicentine di Confindustria Vicenza ha toccato nel trimestre quota 146,58. Restringendo il periodo di osservazione, rispetto al pre-Covid, ovvero al 2019, l'indice dell'export extra EU è cresciuto del 23%, con un +32% rispetto al crollo del 2020".

"Si tratta - commenta Giovanni Dolcetta, vicepresidente di Confindustria Vicenza con delega all'internazionalizzazione - di un incremento di quasi il 50% in 15 anni, nonostante di mezzo ci sia stata la crisi economica peggiore dal 1929 e la pandemia.

Una crescita molto importante se contiamo che, nel medesimo periodo, l'export comunitario, che certamente è solido e in espansione, è cresciuto di poco più del 30%, mentre il fatturato interno è cresciuto del 9,36%, recuperando il livello pre-Lehman Brothers solo nel 2022, con il rimbalzo post-Covid". (ANSA).