Team Ca' Foscari e D&G per insegnare agli studenti

(ANSA) - VENEZIA, 24 MAG - L'Università Ca' Foscari di Venezia e Dolce&Gabbana, da oggi, insieme propongono una iniziativa di didattica innovativa che ha per protagonisti 30 studenti e studentesse dell'Ateneo veneziano: il CLab dal titolo "DG Cross-Cultural Awareness & Expertise".

Al centro del laboratorio ci sarà la comunicazione interculturale su cui gli studenti, divisi in gruppi, dovranno cimentarsi con proposte concrete, supportati da docenti, tutor e mentor.

Gli studenti e le studentesse approfondiranno temi come la responsabilità sociale e ambientale e la comunicazione interculturale e saranno coinvolti nel processo di sviluppo di progetti originali su sfide e problemi reali, attraverso la valorizzazione della creatività, utilizzando metodologie project based, come il Design thinking.

"DG Cross-Cultural Awareness & Expertise" punta da un lato a offrire alla componente studentesca una esperienza di didattica innovativa durante la quali misurarsi con sfide reali, dall'altro getta le basi di una collaborazione fra Ca' Foscari e Dolce&Gabbana per migliorare il processo di innovazione grazie alla creatività e all'interdisciplinarità, sviluppare nuove idee e soluzioni sulla base delle sfide d'innovazione proposte, conoscere e far crescere giovani talenti. (ANSA).