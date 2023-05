Barche a vela protagoniste al Salone Nautico di Venezia

Una festa della barca a vela. Si preannuncia così il Salone Nautico di Venezia, quarta edizione, che aprirà i battenti nella storica 'fabbrica' dell'Arsenale il 31 maggio prossimo, per chiude il 4 giugno.

Il boat show dell'Alto Adriatico punta sulla riscoperta della navigazione a vela. anche con la presenza di nuovi modelli, costruiti con design e tecnologie sostenibili. Yacth e maxi yacht a vela saranno faranno bella mostra al pontile P3, con 30 imbarcazioni, dai 10 ai 30 metri. Un segnale di una nuova esigenza, quella dell'andar per mare in modo sostenibile, che registra un significativo incremento rispetto all'edizione del 2022.

Sulle acque della Darsena grande vi sarà, tra le altre, l'ultimo prodotto di un cantiere storico: lo Swan 65, costruito in Finlandia da Nautor Swan su progetto dell'argentino German Frers, autore di tante barche bellissime e, soprattutto, da decenni designer principale del cantiere nordico. Al suo fianco sarà ormeggiato uno dei monumenti della vela: lo Swan 48, disegnato negli anni '70 da Sparkman & Stephens, da sempre un must per i grandi velisti.

Altra barca importante presente al Salone di Venezia è l'ex Chrisco ora Whimsea, costruito nel 2009 da Cnb e progettato in Italia da Luca Brenta & C. Sempre dal Nord arriva la svedese Hallberg Rassy 50, destinata alle navigazioni d'altura senza confini, dunque al giro del mondo. Uno dei cantieri simbolo del made in Italy invece è Solaris, nato 50 anni fa ad Aquileia (Udine). A Venezia si potranno vedere il Solaris 50 e il Solaris 40, due scafi di vocazione performance cruiser, disegnati da Javier Soto Acebal. Fondato a Chioggia, e ora con sede produttiva a Fano, il cantiere Italia Yachts presenterà il "piccolo" 9.98, barca da regata vincente che per le sue dimensioni, al limite dei 10 metri, non necessita di immatricolazione. (ANSA).