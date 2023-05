Somec si aggiudica due commesse negli Stati Uniti

Somec, società specializzata nell'ingegnerizzazione, produzione e messa in opera di progetti complessi chiavi in mano nell'ingegneria civile e navale, si è aggiudicata due ordini negli Stati Uniti per un valore complessivo di 13,8 milioni di dollari.

I contratti, firmati attraverso la contollata Fabbrica LLC, riguardano la fornitura di elementi di arredo e finiture per un headquarter a New York e un progetto architettonico a Miami, nel Design District.

"Il consolidato radicamento negli States della controllata americana Fabbrica ci consente di realizzare crescenti sinergie infragruppo, mettendo a fattor comune le peculiarità di ciascuna società e proiettandoci a nuovi obiettivi di business oltreoceano. Queste commesse per due brand iconici del lusso ne sono una testimonianza e confermano la nostra vocazione all'internazionalità oltre che la capacità di farci ambasciatori del miglior Made in Italy all'estero e negli Stati Uniti in particolare" ha dichiarato Oscar Marchetto, presidente di Somec.

