Frode fiscale, Finanza Venezia confisca 14 milioni di euro

(ANSA) - VENEZIA, 23 MAG - Oltre 14 milioni di euro in beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie sono stati sequestrati a due imprenditori e un comercialista dalla Guardia di finanza su delega della Procura di Venezia. I tre sarebbero coinvolti in una vasta frode fiscale e contributiva, con ramificazioni in diverse province italiane, nel settore dell'allestimento e posa in opera di arredi.

La Procura ha ottenuto dal gip un provvedimento di sequestro preventivo nei confronti di 35 aziende e 46 persone fisiche e dal Tribunale del riesame l'applicazione di tre misure di custodia cautelare in carcere e due misure di divieto di esercitare uffici direttivi delle persone giuridiche o imprese.

Dopo la richiesta di patteggiamento, il gip ha condannato i tre rispettivamente a 4 anni 8 mesi e 20 giorni, 3 anni e 10 mesi e 3 anni 6 mesi e 6 giorni di reclusione dispnendo, appunto, la confisca dei beni per oltre 14 milioni. (ANSA).