Ex sede Popolare di Vicenza diventa hub Popolare di Sondrio

(ANSA) - VICENZA, 23 MAG - Palazzo Thiene a Vicenza, ex sede storica della Popolare di Vicenza chiuso dopo il default dell'istituto nel 2018, torna ad ospitare una banca dopo l'acquisto nel 2021 da parte del Comune di Vicenza per 4,4 milioni di euro.

Questa mattina a palazzo Trissino è stato siglato l'accordo definitivo con Banca Popolare di Sondrio che da luglio aprirà qui una filiale e un hub regionale per alcune delle partecipate.

Gli spazi sono stati concessi per una durata di nove anni alla cifra di 185mila euro annui. Si tratta di 2.934 metri quadrati destinati storicamente all'attività bancaria sui 6.572 metri quadrati complessivi del palazzo. (ANSA).